pymetrics عبارة عن منصة للمهارات الشخصية تعيد تعريف التوظيف وإدارة المواهب - باستخدام رؤى سلوكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي المدقق لإنشاء عملية توظيف أكثر كفاءة وفعالية وعدالة عبر دورة حياة المواهب.

الموقع الإلكتروني: pymetrics.com

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