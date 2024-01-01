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Ardoq

Ardoq

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الموقع الإلكتروني: ardoq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ardoq على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Reimagine Enterprise Architecture. Ardoq's data-driven platform unites your enterprise views, charting a clear path to navigate change, unlock revenue growth, fuel innovation, and accelerate transformation. Our software helps organizations plan, execute, and predict the impact of change across their people, projects, strategies, processes, applications, infrastructure, and capabilities. With Ardoq, fresh data creates a dynamic overview that provides insights for better decisions. Through the aid of dashboards, interactive visualizations, and diagrams, users can focus on understanding interdependencies between technology and people, and less time documenting. Ardoq is a bold, caring, and driven company with a mission to empower our customers to drive value through successful change. More info: www.ardoq.com.

الفئات:

Business
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: ardoq.com

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