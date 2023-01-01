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SchoolAuction.net

SchoolAuction.net

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الموقع الإلكتروني: schoolauction.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SchoolAuction.net على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SchoolAuction.net هي منصة سريعة وبسيطة وآمنة للمساعدة في تخطيط وإدارة وتشغيل حملة جمع التبرعات الناجحة التالية سواء كانت مباشرة أو صامتة أو عبر الإنترنت أو متنقلة أو مختلطة. نحن نساعد المؤسسات غير الربحية في إدارة حملات جمع التبرعات الإنتاجية لأكثر من 18 عامًا ونتطلع إلى العمل معك!

الموقع الإلكتروني: schoolauction.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SchoolAuction.net. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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