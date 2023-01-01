WebCatalog
SAP Ruum

SAP Ruum

open.ruumapp.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SAP Ruum على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دفع العمل إلى الأمام. قم بتخطيط وإدارة وتسريع العمل الجماعي والإبلاغ عنه وتنفيذه بشكل تعاوني باستخدام SAP Ruum.

الموقع الإلكتروني: open.ruumapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SAP Ruum. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Planyway

Planyway

planyway.com

Reetro

Reetro

reetro.app

Kantree

Kantree

kantree.io

Prestavi

Prestavi

app.prestavi.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

accounts.zoho.com

Checkvist

Checkvist

checkvist.com

Portica

Portica

porticapro.com

Marketplan

Marketplan

app.marketplan.io

TimeHero

TimeHero

app.timehero.com

DoltHub

DoltHub

dolthub.com

Adobe Workfront

Adobe Workfront

workfront.com

Lumeer

Lumeer

get.lumeer.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية