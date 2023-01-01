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Checkvist

Checkvist

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: checkvist.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Checkvist على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استخدمه لإدارة قوائم المهام وقوائم المراجعة المهنية وتنظيم الملاحظات البحثية. العمل ضمن فرق. خطة مجانية سخية.

الموقع الإلكتروني: checkvist.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Checkvist. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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