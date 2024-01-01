يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RandomPicker على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

RandomPicker هو حل عبر الإنترنت يساعد الشركات والمؤسسات غير الربحية على إجراء سحوبات ومسابقات يانصيب وهدايا عشوائية آمنة وغير متحيزة، ويتميز بأوزان الإدخال ووحدة الأحداث المباشرة وواجهة برمجة التطبيقات (API) ومولد الأرقام العشوائية والرسومات الرياضية، بالإضافة إلى تشفير البيانات وأمن SSL.

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الموقع الإلكتروني: randompicker.com

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