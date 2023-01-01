قم بتعزيز رحلة عميلك باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإدارة علاقات العملاء، الكل في واحد. تم تصميم Hive لتسهيل التسويق الجيد عبر البريد الإلكتروني، وتبسيط سير عملك حتى تتمكن من التركيز على الأمور المهمة.

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