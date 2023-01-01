WebCatalog
AMBOSS

AMBOSS

amboss.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AMBOSS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ادرس بذكاء وليس بجهد أكبر. AMBOSS عبارة عن منصة تعليمية طبية متقدمة مخصصة لمساعدة أطباء المستقبل على النجاح في اختبارات USMLE الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: amboss.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AMBOSS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Boards and Beyond

Boards and Beyond

boardsbeyond.com

TrueLearn

TrueLearn

truelearn.net

Cram Fighter

Cram Fighter

my.cramfighter.com

Doctrina AI

Doctrina AI

app.doctrina.ai

Rosh Review

Rosh Review

app.roshreview.com

Krakex

Krakex

krakex.com

Med-Challenger

Med-Challenger

app.challengercme.com

Sermo

Sermo

app.sermo.com

Exampur

Exampur

exampur.com

Jetpack

Jetpack

jetpack.com

Stadai

Stadai

stadai.com

BibleTools.org

BibleTools.org

bibletools.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية