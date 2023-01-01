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Fireberry

Fireberry

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الموقع الإلكتروني: fireberry.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fireberry على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

باستخدام Fireberry، يمكنك بسهولة إدارة جميع احتياجات عملك من خلال نظام سهل الاستخدام. تواصل مع عملائك مباشرة من خلال النظام، وتتبع أي معلومات عمل تحتاجها باستخدام كائنات وحقول مخصصة. اسمح لـ Fireberry بالعمل نيابةً عنك من خلال عمليات التشغيل الآلي، حيث يمكنك تشغيل المهام اليومية بكفاءة. قم بتصنيف التذاكر والرد عليها بسهولة باستخدام الحقول والاستجابات التي تم إنشاؤها بواسطة AI Assistant. ستساعدك لوحات المعلومات والتقارير على اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين أعمالك. تساعدك عمليات التكامل المضمنة مثل Google وOffice 365 وFacebook على مركزية عملك في مكان واحد. إذا كان هناك أي شيء تحتاجه ولم يتم تضمينه بالفعل في النظام، فيمكنك بسهولة دمج الجهات الخارجية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.

الموقع الإلكتروني: fireberry.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fireberry. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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