قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Cross Browser, Secure & Easy to implement, Passwordless Authentication SDKs powered by Face Recognition for Web Sites & Apps

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