FACEIO

FACEIO

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: faceio.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FACEIO على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cross Browser, Secure & Easy to implement, Passwordless Authentication SDKs powered by Face Recognition for Web Sites & Apps

الموقع الإلكتروني: faceio.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FACEIO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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