قم بتمكين نظام حضور الموظفين القائم على التعرف على الوجه باستخدام حل Truein المدعوم بالذكاء الاصطناعي وهو آمن ويمكن أن يوفر الكثير من ساعات الموارد البشرية.

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