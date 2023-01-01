WebCatalog
Link

Link

link.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Link على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Link هو وسيلة سهلة وآمنة للدفع بنقرة واحدة على عشرات الآلاف من المواقع.

الموقع الإلكتروني: link.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Link. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Bio Link

Bio Link

bio.link

GlossGenius

GlossGenius

glossgenius.com

Arrangr

Arrangr

arrangr.com

CafeX

CafeX

cafex.com

MyPayNow

MyPayNow

mypaynow.com.au

InPrivy

InPrivy

inprivy.io

Google Sites

Google Sites

sites.google.com

Projectmates

Projectmates

projectmates.com

Google Family Link

Google Family Link

families.google

Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

HealthSherpa

HealthSherpa

healthsherpa.com

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية