Flurry عبارة عن منصة لتحليلات تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل Android وiOS، وهي تعمل على تمكين خبراء المنتجات والتطوير والنمو من إنشاء تطبيقات أفضل يحبها المستخدمون.

الموقع الإلكتروني: flurry.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flurry. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.