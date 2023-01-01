WebCatalog
Flurry

Flurry

flurry.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flurry على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Flurry عبارة عن منصة لتحليلات تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل Android وiOS، وهي تعمل على تمكين خبراء المنتجات والتطوير والنمو من إنشاء تطبيقات أفضل يحبها المستخدمون.

الموقع الإلكتروني: flurry.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flurry. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

Bravo Studio

Bravo Studio

bravostudio.app

Visual Studio App Center

Visual Studio App Center


BuildFire

BuildFire

buildfire.com

Median.co

Median.co

median.co

Google Analytics

Google Analytics

marketingplatform.google.com

Flangapp

Flangapp

flangapp.com

Backendless

Backendless

backendless.com

GoodBarber

GoodBarber

goodbarber.com

Zoho Apptics

Zoho Apptics

zoho.com

Codemagic

Codemagic

codemagic.io

Xojo Documentation

Xojo Documentation

xojo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية