WebCatalog
Tables

Tables

tables.area120.google.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tables على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الجداول عبارة عن برنامج قاعدة بيانات تعاوني تم تطويره من خلال حاضنة Google Area 120. يتيح التطبيق للمستخدمين التعاون في الوقت الفعلي لتتبع العمل بشكل أكثر كفاءة باستخدام الأتمتة.

الموقع الإلكتروني: tables.area120.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tables. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Boost Note

Boost Note

boostnote.io

Amplitude

Amplitude

analytics.amplitude.com

Pumble

Pumble

app.pumble.com

Zoho Docs

Zoho Docs

accounts.zoho.com

Google Sheets

Google Sheets

sheets.google.com

Zoho Projects

Zoho Projects

accounts.zoho.com

Nuclino

Nuclino

app.nuclino.com

Pendulums

Pendulums

app.pendulums.io

Google Slides

Google Slides

slides.google.com

FieldSense

FieldSense

web.fieldsense.in

Google Docs

Google Docs

docs.google.com

Roam Research

Roam Research

roamresearch.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية