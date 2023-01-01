الجداول عبارة عن برنامج قاعدة بيانات تعاوني تم تطويره من خلال حاضنة Google Area 120. يتيح التطبيق للمستخدمين التعاون في الوقت الفعلي لتتبع العمل بشكل أكثر كفاءة باستخدام الأتمتة.

الموقع الإلكتروني: tables.area120.google.com

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