WebCatalog

Zeplin

Zeplin

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zeplin.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zeplin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مساحة متصلة لفرق المنتج. تصميمات Handoff وأدلة الأنماط ذات المواصفات والأصول ومقتطفات التعليمات البرمجية الدقيقة — تلقائيًا.

الموقع الإلكتروني: zeplin.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zeplin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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