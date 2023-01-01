يدمج Unfuddle STACK الأدوات الأكثر أهمية لأي مشروع برمجي. تتبع الأخطاء والمشكلات، والتعليمات البرمجية المصدرية في Git أو Subversion والمواد المرجعية كلها تتعايش بسلاسة في بيئة مألوفة لفريقك بأكمله.

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