Pezzo عبارة عن مجموعة أدوات مفتوحة المصدر لتطوير الذكاء الاصطناعي مصممة لتبسيط التصميم الفوري والتحكم في الإصدار والنشر وإمكانية المراقبة والمزيد.

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