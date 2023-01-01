WebCatalog
Hoppscotch

Hoppscotch

hoppscotch.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hoppscotch على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

النظام البيئي لتطوير واجهة برمجة التطبيقات (API) مفتوح المصدر.

الموقع الإلكتروني: hoppscotch.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hoppscotch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Metlo

Metlo

app.metlo.com

Redocly

Redocly

app.redocly.com

LibreTranslate

LibreTranslate

libretranslate.com

Plane

Plane

app.plane.so

SourceHut

SourceHut

sourcehut.org

Pezzo

Pezzo

app.pezzo.ai

Codeberg

Codeberg

codeberg.org

RecipeUI

RecipeUI

recipeui.com

Saleor

Saleor

cloud.saleor.io

BlueBubbles

BlueBubbles

bluebubbles.app

mempool

mempool

mempool.space

Directus

Directus

directus.cloud

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية