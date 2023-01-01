مرحبا بكم في Sourcehut! هذه المجموعة من الأدوات مفتوحة المصدر هي منصة تطوير البرامج التي كنت تنتظرها. لقد أخذنا حكمة المجتمعات مفتوحة المصدر الأكثر نجاحًا وقمنا بتحويلها إلى منصة من الأدوات الهندسية الفعالة.

الموقع الإلكتروني: sourcehut.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SourceHut. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.