WebCatalog
Learn Anything

Learn Anything

learn-anything.xyz

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Learn Anything على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا بك في Learn Anything، منصة اكتشاف المعرفة التي تساعدك على فهم أي موضوع من خلال المسارات الأكثر كفاءة، وفقًا لتصويت المجتمع.

الموقع الإلكتروني: learn-anything.xyz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Learn Anything. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sendie

Sendie

sendie.com

GetFeedback

GetFeedback

getfeedback.com

Child Paths

Child Paths

childpaths.ie

SourceHut

SourceHut

sourcehut.org

NewsWhip Analytics

NewsWhip Analytics

newswhip.com

Maven

Maven

maven.co

StoryMirror

StoryMirror

storymirror.com

LingQ

LingQ

lingq.com

Learn AdaCore

Learn AdaCore

learn.adacore.com

OnFrontiers

OnFrontiers

onfrontiers.com

Clara

Clara

clarafinds.com

Expii

Expii

expii.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية