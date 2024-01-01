Portkey

Portkey

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الموقع الإلكتروني: portkey.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Portkey على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بشحن تطبيقات Gen AI الموثوقة والسريعة والفعالة من حيث التكلفة مع مجموعة Portkey's Observability Suite وبوابة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.
الفئات:
Business
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: portkey.ai

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Databricks

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Microsoft Fabric

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neptune.ai

neptune.ai

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