Bria

Bria

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الموقع الإلكتروني: bria.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bria على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي والبناء بلا حدود على نظام أساسي مسؤول ومفتوح مصمم للمطورين ومصمم للمؤسسات.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: bria.ai

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Google Cloud Platform

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Databricks

Databricks

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Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

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Labelbox

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neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

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