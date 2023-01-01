WebCatalog
Raster

Raster

raster.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Raster على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

وضع علامة AI على أصول الصور الخاصة بفريقك وتحريرها وتقديمها. سد مصمم جيدًا لفرق التسويق الحديثة والمصورين والمطورين.

الموقع الإلكتروني: raster.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Raster. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Lightfolio

Lightfolio

lightfolio.com

Pixieset

Pixieset

pixieset.com

DataRobot

DataRobot

datarobot.com

Microsoft Trove

Microsoft Trove


Sprout Studio

Sprout Studio

getsproutstudio.com

Purple Wave

Purple Wave

purplewave.ai

Act-On

Act-On

act-on.com

Photokit

Photokit

photokit.com

Studio Ninja

Studio Ninja

studioninja.co

Paiger

Paiger

paiger.co

Vero

Vero

getvero.com

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية