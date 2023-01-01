يفتح. مرن. مصمم للتكيف مع احتياجات الذكاء الاصطناعي لفريقك. يجمع DataRobot كل مسارات العمل التوليدية والتنبؤية معًا في نظام أساسي واحد قوي. قم بتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يحتاجه عملك بسرعة، وتحكم في جميع أصولك، واستفد من خبراء الذكاء الاصطناعي العالميين.

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