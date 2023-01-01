WebCatalog
Sprout Studio

Sprout Studio

sproutstudio.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sprout Studio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Sprout Studio عبارة عن مجموعة إدارة استوديو تم تصميمها للمصورين بواسطة المصورين.

الموقع الإلكتروني: getsproutstudio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sprout Studio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Studio Ninja

Studio Ninja

app.studioninja.co

ClubReady

ClubReady

clubready.club

Iris Works

Iris Works

app.iris-works.com

Looker Studio

Looker Studio

lookerstudio.google.com

Studio Designer

Studio Designer

app.studiodesigner.com

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

Raster

Raster

raster.app

NEOGOV

NEOGOV

secure.neogov.com

YouTube Studio

YouTube Studio

studio.youtube.com

SuccessFactors

SuccessFactors

account.sap.com

Studio

Studio

app.studio.design

Benthos Studio

Benthos Studio

studio.benthos.dev

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية