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Google AI Studio

Google AI Studio

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: aistudio.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google AI Studio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Google AI Studio عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) قائمة على المتصفح لإنشاء نماذج أولية باستخدام النماذج التوليدية. يتيح لك Google AI Studio تجربة النماذج بسرعة وتجربة مطالبات مختلفة. عندما تقوم بإنشاء شيء يرضيك، يمكنك تصديره إلى تعليمات برمجية بلغة البرمجة المفضلة لديك، والمدعومة بواجهة برمجة تطبيقات Gemini.

الموقع الإلكتروني: aistudio.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google AI Studio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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