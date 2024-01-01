يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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Google AI Studio عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) قائمة على المتصفح لإنشاء نماذج أولية باستخدام النماذج التوليدية. يتيح لك Google AI Studio تجربة النماذج بسرعة وتجربة مطالبات مختلفة. عندما تقوم بإنشاء شيء يرضيك، يمكنك تصديره إلى تعليمات برمجية بلغة البرمجة المفضلة لديك، والمدعومة بواجهة برمجة تطبيقات Gemini.

الموقع الإلكتروني: aistudio.google.com

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