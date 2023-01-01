يوفر Lightly بيئة تطوير متكاملة سحابية وقواعد بيانات ونشر واستضافة وكل ما تحتاجه للبرمجة. الكود على iPad أو سطح المكتب أو في متصفحك بسهولة.

الموقع الإلكتروني: lightly-dev.com

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