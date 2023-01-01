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Helicone

Helicone

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الموقع الإلكتروني: helicone.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Helicone على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إمكانية الملاحظة لتطبيق OpenAI الخاص بك. تتبع الاستخدام والتكاليف ومقاييس زمن الوصول باستخدام سطر واحد من التعليمات البرمجية. نحن منصة مراقبة مفتوحة المصدر تساعدك على فهم تطبيق GPT-3 الخاص بك بشكل أفضل.

الموقع الإلكتروني: helicone.ai

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