WebCatalog
Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Honeycomb على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث عن مشكلات التطبيق الأكثر إرباكًا - يُظهر لك حل إمكانية المراقبة الخاص بـ Honeycomb الأنماط والقيم المتطرفة لكيفية تجربة المستخدمين للتعليمات البرمجية الخاصة بك في بيئات معقدة وغير متوقعة.

الموقع الإلكتروني: honeycomb.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Honeycomb. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Helicone

Helicone

helicone.ai

Stackify

Stackify

stackify.com

SpeedCurve

SpeedCurve

speedcurve.com

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Atatus

Atatus

atatus.com

PerfAI

PerfAI

perfai.ai

TT ELD

TT ELD

tteld.com

OverOps

OverOps

overops.com

Mastodeck

Mastodeck

mastodeck.com

Vanta

Vanta

vanta.com

Codecov

Codecov

codecov.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية