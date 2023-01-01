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Zoho Apptics

Zoho Apptics

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الموقع الإلكتروني: zoho.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho Apptics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول بسيطة وآمنة. أداة تحليلية لتطبيقات الهاتف المحمول لقياس المقاييس الرئيسية داخل التطبيق. فهم كيفية أداء تطبيقك، وتحليل اتجاهات الاستخدام، وتحسين تطبيقك. قم بإشراك مستخدمي التطبيق لأول مرة والاحتفاظ بهم وتحويلهم إلى مستخدمين مدى الحياة.

الموقع الإلكتروني: zoho.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoho Apptics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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