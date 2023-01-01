Zoho Apptics

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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منصة تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول بسيطة وآمنة. أداة تحليلية لتطبيقات الهاتف المحمول لقياس المقاييس الرئيسية داخل التطبيق. فهم كيفية أداء تطبيقك، وتحليل اتجاهات الاستخدام، وتحسين تطبيقك. قم بإشراك مستخدمي التطبيق لأول مرة والاحتفاظ بهم وتحويلهم إلى مستخدمين مدى الحياة.

الموقع الإلكتروني: zoho.com

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