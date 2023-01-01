عندما تجتمع اللوحات القماشية اللانهائية مع الطاولات، يحدث التفكير التصميمي والتصنيع في مكان واحد، فابري هو صندوق رمل التصميم الخاص بك.

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