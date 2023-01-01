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BloombergNEF

BloombergNEF

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الموقع الإلكتروني: bnef.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BloombergNEF على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BloombergNEF (BNEF) هو مزود أبحاث استراتيجي يغطي أسواق السلع العالمية والتقنيات الثورية التي تقود التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

الموقع الإلكتروني: bnef.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BloombergNEF. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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