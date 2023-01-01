يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BloombergNEF على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

BloombergNEF (BNEF) هو مزود أبحاث استراتيجي يغطي أسواق السلع العالمية والتقنيات الثورية التي تقود التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

الموقع الإلكتروني: bnef.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BloombergNEF. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.