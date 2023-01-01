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Macrotrends

Macrotrends

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الموقع الإلكتروني: macrotrends.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Macrotrends على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رسوم بيانية تاريخية تفاعلية عالية الجودة تغطي أسواق الأسهم والسندات والسلع والعقارات العالمية، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية الرئيسية.

الموقع الإلكتروني: macrotrends.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Macrotrends. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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