يوفر تطبيق Trading Economics لمستخدميه تقويمًا اقتصاديًا وأسعار الصرف ومؤشرات سوق الأسهم وعائدات السندات الحكومية وأسعار السلع الأساسية. يمكن للمستخدمين أيضًا تلقي تنبيهات للمؤشرات الاقتصادية فور صدورها. قم بإعداد أهداف الأسعار، وتغير الأسعار، وتسجيل تنبيهات الارتفاع/الانخفاض للأسواق المالية. مع أكثر من 380 مليون مشاهدة للصفحات من أكثر من 200 دولة، يعتبر موقع TradingEconomics.com مرجعًا عالميًا. تعتمد بياناتنا على مصادر رسمية، وليس على موفري بيانات من أطراف ثالثة، ويتم فحص حقائقنا بانتظام بحثًا عن أي تناقضات.

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