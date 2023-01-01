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Trading Economics

Trading Economics

tradingeconomics.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trading Economics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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يوفر تطبيق Trading Economics لمستخدميه تقويمًا اقتصاديًا وأسعار الصرف ومؤشرات سوق الأسهم وعائدات السندات الحكومية وأسعار السلع الأساسية. يمكن للمستخدمين أيضًا تلقي تنبيهات للمؤشرات الاقتصادية فور صدورها. قم بإعداد أهداف الأسعار، وتغير الأسعار، وتسجيل تنبيهات الارتفاع/الانخفاض للأسواق المالية. مع أكثر من 380 مليون مشاهدة للصفحات من أكثر من 200 دولة، يعتبر موقع TradingEconomics.com مرجعًا عالميًا. تعتمد بياناتنا على مصادر رسمية، وليس على موفري بيانات من أطراف ثالثة، ويتم فحص حقائقنا بانتظام بحثًا عن أي تناقضات.

الموقع الإلكتروني: tradingeconomics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trading Economics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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