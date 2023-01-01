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TradingLite

TradingLite

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الموقع الإلكتروني: tradinglite.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TradingLite على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رؤية X-Ray لأسواق التشفير. برنامج تداول Bitcoin وalt على المنشطات مع خريطة الحرارة المتقدمة والبيانات الحية والمؤشرات المخصصة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: tradinglite.com

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