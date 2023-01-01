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Keepa

Keepa

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الموقع الإلكتروني: keepa.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Keepa على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مخططات تاريخ أسعار أمازون، وتنبيهات انخفاض الأسعار، وساعات الأسعار، والانخفاضات اليومية، وإضافات المتصفح.

الموقع الإلكتروني: keepa.com

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