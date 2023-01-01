WebCatalog
DEX Screener

DEX Screener

dexscreener.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DEX Screener على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تتبع ورسم منصة DEX المفضلة لديك في الوقت الفعلي. مخططات الأسعار في الوقت الفعلي وتاريخ التداول على DEXes عبر Ethereum وBSC وPolygon وAvalanche وFantom وHarmony وCronos وArbitrum وOptimism والمزيد.

الموقع الإلكتروني: dexscreener.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DEX Screener. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

geckoterminal

geckoterminal

geckoterminal.com

CamelCamelCamel

CamelCamelCamel

camelcamelcamel.com

Keepa

Keepa

keepa.com

Price History

Price History

pricehistoryapp.com

SimpleHash

SimpleHash

app.simplehash.com

Chartink

Chartink

chartink.com

BitcoinWisdom

BitcoinWisdom

bitcoinwisdom.io

GoCharting

GoCharting

gocharting.com

AliTools

AliTools

alitools.io

HISTORY

HISTORY

history.com

Uniswap

Uniswap

app.uniswap.org

altFINS

altFINS

platform.altfins.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية