WebCatalog
The Political Insider

The Political Insider

thepoliticalinsider.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Political Insider على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تنشر The Policy Insider الأصوات المحافظة الأصيلة للمطلعين السياسيين والمساهمين الحائزين على جوائز والذين يؤمنون بالمسؤولية الشخصية، والحكومة المحدودة، والأسواق الحرة، والحرية الفردية، والقيم الأمريكية التقليدية، والدفاع الوطني القوي. كل واحد منهم ملتزم بمكافحة التحيز الليبرالي الساحق في وسائل الإعلام اليوم لتزويدك، أيها القارئ، بالحقائق غير المحررة حول القضايا الحقيقية.

الموقع الإلكتروني: thepoliticalinsider.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Political Insider. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Business Insider

Business Insider

businessinsider.com

Discovery Education

Discovery Education

discoveryeducation.com

Insider Monkey

Insider Monkey

insidermonkey.com

Raw Story

Raw Story

rawstory.com

TheStreet

TheStreet

thestreet.com

Arkansas Democrat-Gazette

Arkansas Democrat-Gazette

arkansasonline.com

TasteAtlas

TasteAtlas

tasteatlas.com

The Press-Enterprise

The Press-Enterprise

pressenterprise.com

PrimeXBT

PrimeXBT

primexbt.com

Sixth Tone

Sixth Tone

sixthtone.com

Barchart

Barchart

barchart.com

Skyword360

Skyword360


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية