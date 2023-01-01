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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نحن نستخدم تقييمات التحيز الإعلامي لتوفير أخبار ووجهات نظر وقضايا متوازنة عبر الطيف السياسي. لا توجد تغطية إخبارية غير متحيزة، ولا يوجد شيء اسمه أخبار غير متحيزة أو تغطية غير حزبية حقًا. نحن نستخدم التكنولوجيا ووجهات النظر المتنوعة لتوفير التوازن.

الموقع الإلكتروني: allsides.com

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