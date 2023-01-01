بالنسبة لأي شخص يكافح ضد ظهور المعلومات المضللة والإثارة والأخبار المتحيزة، سيساعدك تطبيق Ground News Mac بسهولة على مقارنة كيفية تغطية القصة من قبل آلاف المصادر من مختلف الأطياف السياسية ومن جميع أنحاء العالم.

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