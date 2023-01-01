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TradingView

TradingView

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الموقع الإلكتروني: tradingview.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TradingView على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

عروض أسعار حية ورسوم بيانية للأسهم وأفكار تداول الخبراء. TradingView عبارة عن شبكة اجتماعية للمتداولين والمستثمرين في أسواق الأسهم والعقود الآجلة والعملات الأجنبية!

الموقع الإلكتروني: tradingview.com

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