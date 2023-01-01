TraderSync عبارة عن مجلة تجارية ومتعقب للمحفظة للمتداولين النشطين الذين يتطلعون إلى العثور على ميزة أو متابعة أدائهم. مثالية لمتداولي الأسهم والعملات المشفرة والعملات الأجنبية والخيارات والعقود الآجلة.

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