WebCatalog
MobLab

MobLab

game.moblab.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MobLab على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الاقتصاد والعلوم السلوكية تلبي تطبيقات العالم الحقيقي. بالنسبة للمدرسة أو العمل، قم بإشراك المتعلمين من جميع الأنواع.

الموقع الإلكتروني: moblab.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MobLab. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

stickK

stickK

stickk.com

Quartz

Quartz

qz.com

ANTON

ANTON

anton.app

D2L Brightspace

D2L Brightspace

login-finder.d2l.com

FiveThirtyEight

FiveThirtyEight

fivethirtyeight.com

CraveInvoice

CraveInvoice

craveinvoiceweb.com

FLVS

FLVS

flvs.focusschoolsoftware.com

arXiv.org

arXiv.org

arxiv.org

Politpost

Politpost

politpost.com

Emerging Europe

Emerging Europe

emerging-europe.com

Springboard

Springboard

springboard.com

DP Education

DP Education

dpeducation.lk

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية