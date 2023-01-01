WebCatalog
ANTON

ANTON

anton.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ANTON على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ANTON هو تطبيق التعلم المجاني للمدرسة. منهج متكامل ومتكامل لجميع المواد: القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم واللغات والموسيقى من رياض الأطفال حتى الصف الثامن.

الموقع الإلكتروني: anton.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ANTON. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DP Education

DP Education

dpeducation.lk

Sanfoundry

Sanfoundry

sanfoundry.com

Legends of Learning

Legends of Learning

app.legendsoflearning.com

PhET Simulations

PhET Simulations

phet.colorado.edu

Veda

Veda

ingrails.com

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Science4Us

Science4Us

apps.explorelearning.com

Teachtci Teacher

Teachtci Teacher

subscriptions.teachtci.com

Teachtci Student

Teachtci Student

student.teachtci.com

Smartick

Smartick

smartickmethod.com

eSchool

eSchool

myeschoolhome.com

Prodigy

Prodigy

prodigygame.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية