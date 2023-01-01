ANTON هو تطبيق التعلم المجاني للمدرسة. منهج متكامل ومتكامل لجميع المواد: القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم واللغات والموسيقى من رياض الأطفال حتى الصف الثامن.

الموقع الإلكتروني: anton.app

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