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MIT Technology Review

MIT Technology Review

technologyreview.com

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تأسست شركة MIT Technology Review في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1899، وهي شركة إعلامية مستقلة تتمثل مهمتها في تزويد الجماهير بالذكاء اللازم لفهم عالم تشكله التكنولوجيا والمساهمة فيه. القراء هم جمهور عالمي من قادة الأعمال والفكر والمبتكرين والمتبنين الأوائل ورجال الأعمال والمستثمرين. نحن أول من يقدم تقريرًا عن مجموعة واسعة من التقنيات الجديدة، ونبلغ جمهورنا بمدى أهمية الاختراقات التي ستؤثر على حياتهم المهنية وحياتهم.

الموقع الإلكتروني: technologyreview.com

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