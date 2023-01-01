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MedlinePlus

MedlinePlus

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك العثور على معلومات حول الحالات الصحية وقضايا الصحة والمزيد بلغة سهلة القراءة على MedlinePlus، موقع المعلومات الصحية الحديث والموثوق من المعاهد الوطنية للصحة والمكتبة الوطنية للطب.

الموقع الإلكتروني: medlineplus.gov

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