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National Weather Service

National Weather Service

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الموقع الإلكتروني: weather.gov

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خدمة الطقس الوطنية (NWS) هي وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة مكلفة بتوفير تنبؤات الطقس وتحذيرات الطقس الخطير وغيرها من المنتجات المتعلقة بالطقس للمنظمات والجمهور لأغراض الحماية والسلامة والأمور العامة. معلومة. وهي جزء من فرع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) التابع لوزارة التجارة، ويقع مقرها الرئيسي في سيلفر سبرينج بولاية ماريلاند، داخل منطقة العاصمة واشنطن. عُرفت الوكالة باسم مكتب الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة منذ عام 1890 حتى اعتمدت اسمها الحالي في عام 1970. وتؤدي الوكالة مهمتها الأساسية من خلال مجموعة من المراكز الوطنية والإقليمية، و122 مكتبًا محليًا للتنبؤ بالطقس (WFOs). وبما أن NWS هي وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، فإن معظم منتجاتها موجودة في الملكية العامة ومتاحة مجانًا.

الموقع الإلكتروني: weather.gov

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