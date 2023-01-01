يمنحك تطبيق eufy Security القدرة على التحكم في حماية منزلك من خلال نظام eufy Security البيئي، بما في ذلك منتجات مثل HomeBase وeufyCam وVideo Doorbell وEntry Sensor والمزيد. ما عليك سوى الوصول من هاتفك لمراجعة أمان منزلك في أي وقت وفي أي مكان.

الموقع الإلكتروني: eufy.com

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