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رعاية الممتلكات والعمليات ومنصة المراسلة. تساعد منصة رعاية الممتلكات والعمليات الخاصة بـ Breezeway في تنسيق العمل التفصيلي والتواصل والتحقق منه وتقديم أفضل تجربة خدمة للعملاء. يتم بذل الكثير من الوقت والجهد للحفاظ على الجودة والسلامة والنظافة في جميع أنحاء ممتلكاتك - فأدواتنا تمكّنك من أتمتة عملياتك وتقديم تجربة تأجير مذهلة.

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