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Breezeway

Breezeway

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الموقع الإلكتروني: breezeway.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Breezeway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رعاية الممتلكات والعمليات ومنصة المراسلة. تساعد منصة رعاية الممتلكات والعمليات الخاصة بـ Breezeway في تنسيق العمل التفصيلي والتواصل والتحقق منه وتقديم أفضل تجربة خدمة للعملاء. يتم بذل الكثير من الوقت والجهد للحفاظ على الجودة والسلامة والنظافة في جميع أنحاء ممتلكاتك - فأدواتنا تمكّنك من أتمتة عملياتك وتقديم تجربة تأجير مذهلة.

الموقع الإلكتروني: breezeway.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Breezeway. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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