قم بإدارة أعمالك المتعلقة بتأجير العقارات... مثل الأعمال التجارية. ضع حدًا للعمل المزدحم - راقب أداء الممتلكات، وقم بتبسيط تتبع الدخل والمصروفات، وقم بأتمتة تحصيل الإيجارات، وتخلص من الأعمال الورقية. بنيت من قبل المستثمرين للمستثمرين.

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